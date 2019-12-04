Столтенберг: Оборонные расходы НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году

Оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд.долларов в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также рассказал, что лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят в среду на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей.

"Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США", - сказал генсек альянса.