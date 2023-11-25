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Число погибших в результате схода лавины на западе Ирана достигло 5

Число погибших в результате схода лавины на западе Ирана достигло 5 В иранской провинции Лорестан обнаружены тела последних троих альпинистов, погибших в результате схода лавины.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 14:56

В иранской провинции Лорестан обнаружены тела последних троих альпинистов, погибших в результате схода лавины.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил глава представительства иранского Красного полумесяца в районе Эзна Али Реза Сулеймани.

Сулеймани напомнил, что тела двух из пяти пропавших после схода лавины альпинистов были найдены накануне.

"Удалось найти тела последних троих альпинистов. Поисково-спасательные работы завершены", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в результате схода лавины в районе горной цепи Ошторанкух в провинции Лорестан на западе Ирана группа из 9 альпинистов пропала без вести. Вскоре спасателям удалось спасти четырех и извлечь тела двоих альпинистов.

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Версия на азербайджанском языке İranda qar uçqunu olub, 5 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

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