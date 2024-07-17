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Обнаруженные мертвыми в номере гостиницы в Бангкоке шесть человек были отравлены цианидом

Обнаруженные мертвыми в номере гостиницы в Бангкоке шесть человек были отравлены цианидом В центре Бангкока шесть человек, обнаруженные во вторник мертвыми в номере гостиницы Grand Hyatt Erawan, были отравлены цианидом.
Другие страны
17 июля 2024 г. 10:27
Обнаруженные мертвыми в номере гостиницы в Бангкоке шесть человек были отравлены цианидом

В центре Бангкока шесть человек, обнаруженные во вторник мертвыми в номере гостиницы Grand Hyatt Erawan, были отравлены цианидом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khaosod.

Согласно данным полиции, в крови погибших судмедэксперты обнаружили цианид, следы которого также были на чайных чашках, из которых пили жертвы.

По словам начальника следственного управления Тхирадета Тхамсутхи, следствие придерживается версии, что один из погибших отравил всех остальных людей в номере, а затем покончил с собой. Номер на пятом этаже был заперт изнутри, при этом не было зафиксировано, чтобы кто-либо входил или выходил из него.

"Дело, вероятно, связано с наличием долгов. Других версий нет. Преступник находился среди шестерых погибших, которые были единственными, кто вошел в этот номер. Других людей не было", - сказал он.

Пресс-секретарь таиландского правительства Чай Вачаронг заявил, что премьер-министр королевства Сеттха Тхависин отдал распоряжение соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента и принять меры для устранения любой опасности для жизни и здоровья людей. Глава правительства во вторник лично посетил место происшествия, заслушав доклады правоохранителей об итогах первоначального расследования.

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Версия на английском языке Cyanide poisoning claims six lives in Bangkok hotel room

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