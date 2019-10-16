В Нидерландах обнаружена семья, которая жила в изоляции в ожидании конца света

Семья из шести человек, на протяжении девяти лет не имевшая контактов с внешним миром, обнаружена в деревне Руйнерволд в Нидерландах.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, отец и пятеро детей в возрасте от 18 до 25 лет "жили в тайной комнате на ферме в полной изоляции на протяжении ряда лет". Полицию вызвал владелец одного из расположенных по соседству кафе после того, как в заведение зашел 25-летний молодой человек. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

В ходе проведенного на ферме обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайную комнату, где жили остальные члены семьи. В настоящее время им всем оказывается психологическая помощь. По имеющимся данным, мать детей скончалась не менее девяти лет назад.

Блюстители порядка отказались комментировать слухи о том, что семья жила в изоляции в ожидании конца света. Один из главных вопросов заключается в том, содержалась ли семья в тайной комнате вопреки своей воле.