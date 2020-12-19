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Обнаружена опасная мутация коронавируса

Обнаружена опасная мутация коронавируса Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания
Другие страны
19 декабря 2020 г. 03:07
Обнаружена опасная мутация коронавируса

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что до фиксирования новой мутации в ЮАР, о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.

Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

По данным минздрава, общее число случаев COVID-19 в ЮАР в пятницу превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun daha sürətlə yayılan yeni mutasiyası aşkarlandı

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