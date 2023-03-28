Михаил Шаманов: За последнюю неделю в воздушном пространстве Киева было уничтожено 12 БПЛА

"Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. Совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены вражеские 12 БПЛА типа Шах

"Противник продолжает использовать тактику атаки дронов-камикадзе с северо-восточного направления. Всего за последнюю неделю силами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено 12 БПЛА "Шахед" противника"

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал Михаил Шаманов - пресс-секретарь Киевской городской военной администрации.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении площадью около 200 м2: "По предварительным данным, пострадавших нет. Все цели, обнаруженные в воздушном пространстве Киева в ходе предыдущей атаки, уничтожены нашими силами ПВО. Жертв и повреждений нет".