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Михаил Шаманов: За последнюю неделю в воздушном пространстве Киева было уничтожено 12 БПЛА

Михаил Шаманов: За последнюю неделю в воздушном пространстве Киева было уничтожено 12 БПЛА "Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. Совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены вражеские 12 БПЛА типа Шах
Другие страны
28 марта 2023 г. 12:21
Михаил Шаманов: За последнюю неделю в воздушном пространстве Киева было уничтожено 12 БПЛА

"Противник продолжает использовать тактику атаки дронов-камикадзе с северо-восточного направления. Всего за последнюю неделю силами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено 12 БПЛА "Шахед" противника"

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал Михаил Шаманов - пресс-секретарь Киевской городской военной администрации.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении площадью около 200 м2: "По предварительным данным, пострадавших нет. Все цели, обнаруженные в воздушном пространстве Киева в ходе предыдущей атаки, уничтожены нашими силами ПВО. Жертв и повреждений нет".

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Версия на английском языке Results of drone attacks on Kyiv last week announced
Версия на азербайджанском языке Kiyevə son həftədə edilən dron hücumlarının nəticələri açıqlanıb

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