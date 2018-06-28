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    Обнародованы дата и место встречи президентов России и США - ОБНОВЛЕНО

    © EPA-EFE/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. 

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Кремля.

    "В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

    *** 14:12

    Белый дом и Кремль определились с местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал "Fox News".

    Отмечается, что для проведения саммита главы государства встретятся в Хельсинки. 

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