Обнародовано расписание встречи Путина и Трампа

© Jorge Silva/AP

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может продлиться до трех часов. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание, опубликованное в официальном приложении саммита.

Саммит пройдет в Хельсинки 16 июля. Утром Трамп встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Встреча Путина с главой Финляндии пройдет после переговоров с Трампом.

"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинистё начнется в 16.30", — сообщается в приложении.

Отмечается, что во время, отведенное на встречу Путина и Трампа, включено время пресс-конференции, в ходе которой президенты ответят как минимум на четыре вопроса.