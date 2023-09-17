Обнародовано официальное число погибших в результате наводнения в Ливии

Министерство здравоохранения Правительства национального единства Ливии заявило о 3 252 погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны, в то время как ООН назвала цифру в 3,5 раза больше - 11,3 тыс.

Министерство здравоохранения Правительства национального единства Ливии заявило о 3 252 погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны, в то время как ООН назвала цифру в 3,5 раза больше - 11,3 тыс.

Об этом передает Report со ссылкой на Al-Hadath.

"Число погибших на данный момент составляет 3 252", - сообщил глава Минздрава ПНЕ Усман Абдель Джалиль, слова которого привел телеканал Al-Hadath. Он призывал все заинтересованные стороны "принять официальные данные о погибших, объявленные министерством".

Со своей стороны представительство ООН в Ливии подтвердило, что, по сведениям организации, "число погибших в результате наводнения в ливийском городе Дерна достигло 11,3 тыс.". В ООН указали, что пропавшими без вести в Дерне считаются 10,1 тыс. человек. Также, по данным этой международной организации, из-за наводнений на северо-востоке Ливии за пределами Дерны погибли 170 человек. В минувший четверг аналогичные данные о жертвах были объявлены ливийским обществом Красного Полумесяца.