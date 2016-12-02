Обнародовано число погибших и раненых военнослужащих во время освобождения Мосула от ИГИЛ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В ходе освобождения иракского города Мосул от террористической группировки ИГИЛ погибли 3,6 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание Haber7, об этом говорится в официальном заявлении курдской автономии на севере Ирака.

Согласно информации, за время операции было ранено около 10 тысяч военнослужащих. Помимо этого, погибли 1,6 тысяч членов вооруженных курдских формирований.

Операция по освобождению Мосула от террористической группировки ИГИЛ началась 17 октября.