Обнародована программа визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию

Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию.

Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщают дипломатические источники.

Отмечается, что в рамках визита Эрдоган встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе встречи планируется подписание документа, предусматривающего развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сферах экономики, торговли, оборонной промышленности, культуры и энергетики.

В рамках визита будут подписаны документы, охватывающие 26 различных сфер.

Напомним, что сегодня президент Турции совершит визит в Венгрию, его будут сопровождать 8 министров.