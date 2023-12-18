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Обнародована программа визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию

Обнародована программа визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 09:50
Обнародована программа визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию

Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщают дипломатические источники.

Отмечается, что в рамках визита Эрдоган встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе встречи планируется подписание документа, предусматривающего развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сферах экономики, торговли, оборонной промышленности, культуры и энергетики.

В рамках визита будут подписаны документы, охватывающие 26 различных сфер.

Напомним, что сегодня президент Турции совершит визит в Венгрию, его будут сопровождать 8 министров.

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Версия на английском языке Program of Erdogan’s visit to Hungary announced
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Macarıstana səfərinin proqramı açıqlanıb

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