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    Обнародована повестка предстоящего саммита НАТО

    Страны НАТО увеличат расходы на оборону

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На саммите НАТО 25 мая в Брюсселе будет принято решение о создании национальных планов увеличения расходов на оборону. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса  Йенс Столтенберг.

    "Мы начали обсуждать идею национальных планов и планируем принять решение на встрече глав государств и правительств на встрече в мае. Мы подготовим национальные планы для каждой страны НАТО по выполнению своих обязательств в рамках повышения военных расходов до 2% ВВП", —  заявил Столтенберг.

    Генсек уточнил, что на саммите также будут обсуждаться антитеррористические возможности альянса.

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