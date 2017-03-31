Обнародована повестка предстоящего саммита НАТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На саммите НАТО 25 мая в Брюсселе будет принято решение о создании национальных планов увеличения расходов на оборону. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы начали обсуждать идею национальных планов и планируем принять решение на встрече глав государств и правительств на встрече в мае. Мы подготовим национальные планы для каждой страны НАТО по выполнению своих обязательств в рамках повышения военных расходов до 2% ВВП", — заявил Столтенберг.

Генсек уточнил, что на саммите также будут обсуждаться антитеррористические возможности альянса.