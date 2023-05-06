О нас

Обнародована последняя ситуация в Бахмуте

Обнародована последняя ситуация в Бахмуте Противник проявляет максимальную активность в направлении Бахмута. За последние сутки произошло 23 столкновения. Кроме того, было нанесено четыре удара с воздуха и 35 раз наши позиции подверглись обстрелу из артиллерии и РСЗО.
Другие страны
6 мая 2023 г. 19:38
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте

Противник проявляет максимальную активность в направлении Бахмута. За последние сутки произошло 23 столкновения. Кроме того, было нанесено четыре удара с воздуха и 35 раз наши позиции подверглись обстрелу из артиллерии и РСЗО.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"В ходе последних столкновений были убиты 138 захватчиков, ранены - 182. Украинская сторона уничтожила российский танк "Т-72", самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, станцию радиоэлектронной борьбы, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и три склада с боеприпасами. Как видно из масштабов обстрелов и количества уничтоженных складов с боеприпасами (вчера эта цифра составляла 10 - ред.) о "голодании в боеприпасах" в российских войсках не может быть и речи. В целом только в нашем направлении противник выпустил 25 тысяч снарядов", — отметил Сергей Череватый.

По его словам, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается скрыть свою неспособность выполнять боевые задачи, поднимая вопрос о "снарядном голоде".

"Во-первых, украинская армия ежедневно убивает на Бахмутском направлении более 100 "вагнеровцев"и других захватчиков. Во-вторых, они не могут пополнить свои ряды за счет бывших заключенных, так как те отказываются идти на смерть. Они понимают, что это "билет" в одну сторону.

Администрация президента РФ не оказывает значительной помощи "Вагнеру" в пополнении рядов ЧВК. Кроме того, Вооруженные силы России пытаются вербовать заключенных в ударные отряды под названием Z. Еще примерно месяц назад мы говорили, что если эта тенденция сохранится, то это будет последнее направление, где будут воевать "вагнеровцы", и их здесь уничтожат", — добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baxmutda son vəziyyət açıqlanıb

Экслюзивные новости

Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi