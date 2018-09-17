Обнародована дата встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры 18-19 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.

"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров - во вторник и в среду", - подчеркнул представитель администрации.

Он также добавил, что Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула утром 18 сентября. Встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.

Главной темой предстоящей встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова.