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    Обнародована дата встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

    На встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньян прямым авиарейсом прибудет Мун Чжэ Ин

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры 18-19 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом сообщил на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.

    "Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров - во вторник и в среду", - подчеркнул представитель администрации.

    Он также добавил, что Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула  утром  18 сентября. Встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.

    Главной темой предстоящей встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова. 

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