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    Обнародована дата обсуждения законопроекта об изменениях и дополнениях к Конституции Турции

    Референдум состоится 23 апреля текущего года

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата обсуждения законопроекта об изменениях и дополнениях к Конституции Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, законопроект будет обсужден на пленарном заседании Великого национального собрания Турции 9 января. 

    Отметим, что  референдум состоится 23 апреля текущего года. В результате голосования 351 депутатов из оппозиционной Партии националистического движения (MHP) и ПСР изменения к конституции будут приняты в парламенте, после чего законопроекты будет вынесен на всенародное голосование.

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