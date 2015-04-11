Обнародован годовой доход семьи Обама

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель заработали в минувшем году 477383 долларов. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует налоговая декларация первой супружеской четы США, обнародованная в пятницу пресс-секретарем Белого дома Джошем Эрнестом.

В качестве налогов с полученных в 2014 году доходов первая супружеская чета страны уплатила 93362 долларов. Ставка федерального подоходного налога для американского лидера составила 19,6%. Помимо этого, 22,6 тыс. долларов Барак и Мишель Обама, проживавшие до переезда в Белый дом в Чикаго, заплатили в качестве налогов в штате Иллинойс.

Порядка 14,8% от объема полученных в минувшем году средств - 70712 долларов - Барак и Мишель передали 33 различным благотворительным организациям. Самым крупным пожертвованием стала сумма в 22012 долларов, которую получил фонд "Фишер хаус", занимающийся оказанием специализированной медицинской помощи американским военнослужащим и членам их семей.

В 2013 году Барак и Мишель Обама заработали примерно 481 тыс. долларов, в 2012- ом - более 608 тыс. долларов, в 2011-ом - примерно 790 тыс. долларов, в 2010-м - около 1,7 млн. долларов, в 2009-м - 5,5 млн., а в 2008-м, когда Обама в первый раз одержал победу на президентских выборах в США, - 2,7 млн.