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    Обломки самолета с телами погибших нашли в горах Уэльса

    Пять человек погибли в результате аварии вертолета Twin Squirrel

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В горах Уэльса нашли обломки пропавшего с радаров вертолета и тела пяти погибших, передает Report со ссылкой на North-wales police.

    Пять человек погибли в результате аварии вертолета Twin Squirrel в гористой местности на севере Уэльса. Отмечают, что обломки вертолета и тела погибших обнаружили в труднодоступном районе Национального парка Сноудония.

    Полиция ограничила доступ в район катастрофы на период расследования. Погибших опознали, они члены одной семьи из Милтон Кейнса. Известно, что во время полета в горах были сложные погодные условия и плохая видимость.

    Сообщается, что частный вертолет покинул Милтон-Кейнс 29 марта и вылетел в Дублин.

    Напомним, вертолет с пятью людьми на борту пропал над Ирландским морем.

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