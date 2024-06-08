О нас

Обитатели океана оказались под угрозой из-за глобального потепления

Обитатели океана оказались под угрозой из-за глобального потепления Нагрев Мирового океана поставил под угрозу морские организмы и экосистемы.
Другие страны
8 июня 2024 г. 09:43
Обитатели океана оказались под угрозой из-за глобального потепления

Нагрев Мирового океана поставил под угрозу морские организмы и экосистемы.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, к таким выводам пришла группа ученых шведского Института биогеохимии и динамики загрязняющих веществ (IBP).

Неблагоприятным также оказалось повышение кислотности воды и снижение содержания кислорода вследствие изменений климата. Это опасно для морских обитателей и экосистем, которые не могут быстро адаптироваться к новым условиям.

Согласно исследованиям, длительность неблагоприятных явлений в настоящее время может составить до 30 дней подряд. При этом в верхних слоях океана они длятся в три раза дольше и в шесть раз интенсивнее, чем в начале 1960-х годов. Территория, которой охвачены неблагоприятные явления, выросла в 39 раз.

Из-за сложившейся ситуации сокращается доступное для морских организмов обитаемое пространство. Сильнее всего страдают тропики и северная часть Тихого океана - места, отличающиеся особым биоразнообразием.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi