Объем замороженных активов России в Швейцарии составил 6,3 млрд долларов

Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет в настоящее время 6,3 млрд долларов.

Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет в настоящее время 6,3 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне.

"По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств [РФ] достигал почти 7,5 млрд долларов. Затем были заблокированы активы еще на 2,2 млрд долларов", - отметил он.

В то же время власти Швейцарии вывели из-под действия ограничений 3,4 млрд долларов средств, замороженных ранее в превентивном порядке, пояснил Боллингер. Сейчас общая сумма заблокированных конфедерацией активов российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, составляет около 6,3 млрд долларов, сказал он.