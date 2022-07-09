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Объем военной помощи США Киеву с начала конфликта превысил $7 млрд

Объем военной помощи США Киеву с начала конфликта превысил $7 млрд Общий объем военной помощи США Украине с момента начала российской специальной военной операции 24 февраля составил более $7,32 млрд.
Другие страны
9 июля 2022 г. 20:40
Объем военной помощи США Киеву с начала конфликта превысил $7 млрд

Общий объем военной помощи США Украине с момента начала российской специальной военной операции 24 февраля составил более 7,32 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава американской дипломатии напомнил, что в соответствии с полученным в пятницу указанием президента США Джо Байдена он поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 400 млн долларов.

По его словам, "в результате выделения этих средств общий объем военной помощи США Украине составит более 7,32 млрд долларов" с момента начала конфликта в Украине 24 февраля.

"В том числе 2,2 млрд долларов было выделено за последние несколько недель на фоне того, как мы ускорили представление помощи, чтобы помочь Украине защитить себя", - добавил Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 5 ayda Kiyevə 7,32 milyard dollarlıq hərbi yardım edib

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