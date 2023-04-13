Объем внешней торговли Китая в первом квартале 2023 года сократился на 2,9%

Внешний товарооборот Китая в январе - марте сократился в годовом исчислении на 2,9%, до $1,43 трлн.

Внешний товарооборот Китая в январе - марте сократился в годовом исчислении на 2,9%, до $1,43 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

За три месяца экспорт страны увеличился на 0,5%, примерно до $821,83 млрд. Импорт упал на 7,1%, до $617,12 млрд. Положительное сальдо Китая за этот промежуток времени составило $204,71 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 25,6%.

"Внешние условия остаются сложными, на мировую торговлю по-прежнему оказывает влияние множество факторов. Поэтому в дальнейшем она все еще будет испытывать их негативное воздействие", - заявил на пресс-конференции официальный представитель ГТУ Люй Далян.

Только за март внешний товарооборот КНР составил $542,98 млрд, увеличившись по сравнению с февралем на 32%. Китайский экспорт за месяц вырос на 47,4%, до $315,58 млрд.