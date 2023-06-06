Объем производства беспилотников в Китае превысил $16 млрд

Объем производства индустрии беспилотных летательных аппаратов Китая в 2022 году впервые превысил 16 миллиардов долларов.

Объем производства индустрии беспилотных летательных аппаратов Китая в 2022 году впервые превысил 16 миллиардов долларов.

Как передает Report , об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

"Годовой объем производства в отрасли достиг 117 миллиардов юаней (16,5 миллиардов долларов) в прошлом году. Это более чем на 34% больше, чем 87 млрд юаней в 2021 году", - приводит издание слова председателя Ассоциации производителей БПЛА города Шэньчжэнь Ян Цзиньцая.

В 2022 году число дронов, произведенных в Китае, поднялось до отметки 95 тысяч, а число предприятий по производству БПЛА достигло 15 тысяч (на 3 тысячи больше показателей 2021 года - ред.).

Стремительное увеличение числа беспилотников и доходов от отрасли объясняется несколькими причинами, пишет SCMP.

Во-первых, на фоне пандемии COVID-19 возросла необходимость в потребительских дронах, которые помогали бесконтактно доставлять товары. Во-вторых, усилилась конкуренция между курьерскими службами материкового Китая за использование беспилотников. В-третьих, ускорить развитие собственной индустрии БПЛА Китай подтолкнули санкции в отношении высокотехнологичных компаний со стороны США.