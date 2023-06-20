Объем морских поставок российской нефти снизился до 3,63 млн баррелей в день

Средний объем поставок российской нефти по морю за четыре недели, завершившиеся 18 июня, составил 3,63 млн баррелей в день.

Средний объем поставок российской нефти по морю за четыре недели, завершившиеся 18 июня, составил 3,63 млн баррелей в день.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это на 35 тыс. баррелей меньше, чем за четырехнедельный период, завершившийся 11 июня.

Как отмечает агентство, объем поставок заметно снизился по сравнению с пиковыми значениями конца мая — на 212 тыс. баррелей. Однако этот показатель все еще на 250 тыс. баррелей выше, чем в конце февраля, когда Россия объявила о намерении сократить объемы экспорта.

Почти все поставки российской нефти по морю сейчас идут в Азию — 3,29 млн баррелей в день. Единственным европейским партнером России в Европе остается Болгария, которая получала в отчетные четыре недели по 104 тыс. баррелей нефти в день.