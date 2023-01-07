Объем финансовой помощи Украине за прошлый год превысил 32 млрд долларов

Украина в 2022 году получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), объем помощи составил около 32,1 млрд долларов.

Объем мировой финансовой помощи Украине в 2022 году составил около 32,1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в Национальном банке этой страны.

По данным НБУ, помощь поступала как в виде грантов, так и в виде кредитов: "Весомым источником доходов в 2022 году стали грантовые средства (480,6 млрд гривен). Именно благодаря грантам доходы общего фонда госбюджета по итогам 2022 года выросли на 37% до 1491,1 млрд гривен".

Между тем, самая большая финансовая помощь поступила от Соединенных Штатов Америки - 12 млрд долларов, Европейского Союза - 8 млрд долларов, МВФ - 2,7 млрд долларов, Канады - 1,9 млрд долларов, Германии - 1,6 млрд долларов.