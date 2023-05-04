Объем импорта российских товаров в США в марте сократился до $561,9 млн

Импорт российских товаров в США в марте сократился до $561,9 млн с зафиксированных в феврале $642,8 млн.

Импорт российских товаров в США в марте сократился до $561,9 млн с зафиксированных в феврале $642,8 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

В январе объем импорта товаров РФ в США составил $508,6 млн, в декабре 2022 года - $638,4 млн, в ноябре - $594,3 млн.

Объем экспорта американской продукции в Россию в марте увеличился до $66,4 млн. В феврале он составил $61,2 млн, в январе - $44,6 млн, в декабре 2022 года - $112,8 млн, в ноябре - $62,6 млн.