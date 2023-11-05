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Объем импорта Китаем товаров и услуг может составить $17 трлн

Объем импорта Китаем товаров и услуг может составить $17 трлн Объем импорта товаров и услуг в Китае в ближайшие пять лет может составить $17 трлн.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 08:56
Объем импорта Китаем товаров и услуг может составить $17 трлн

Объем импорта товаров и услуг в Китае в ближайшие пять лет может составить $17 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на открытии 6-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

"В ближайшие пять лет совокупный объем импорта товаров и услуг Китая, как ожидается, достигнет $17 трлн", - сказал он, указав, что это принесет пользу мировому рынку.

"Мы продолжим продвижение открытости и возможностей для рынка", - подчеркнул премьер, добавив, что Китай намерен предпринять конкретные действия в том, что касается его роли в восстановлении и развитии мировой экономики.

За последние пять лет, отметил премьер, Китай нарастил импорт товаров на 47%, а также выступал одной из основных движущих сил восстановления мировой экономики. "Китай всегда готов делиться возможностями своего рынка", - указал Ли Цян.

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