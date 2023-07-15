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Объем экспорта зерна из Украины в июле сократился до 250 тыс. тонн в рамках зерновой сделки.

Объем экспорта зерна из Украины в июле сократился до 250 тыс. тонн в рамках зерновой сделки. Экспорт продовольствия с Украины в рамках зерновой сделки по состоянию на 14 июля сократился до 252,905 тыс. тонн, при том что в июне за весь месяц он составил 2 020,344 тыс. тонн.
Другие страны
15 июля 2023 г. 17:50
Объем экспорта зерна из Украины в июле сократился до 250 тыс. тонн в рамках зерновой сделки.

Экспорт продовольствия с Украины в рамках зерновой сделки по состоянию на 14 июля сократился до 252,905 тыс. тонн, при том что в июне за весь месяц он составил 2 020,344 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ).

За все время работы сделки наибольший объем продовольствия был экспортирован с Украины в октябре прошлого года - около 4,2 млн тонн. В мае 2023 года было экспортировано около 1,7 млн тонн продовольствия, в апреле - 2,8 млн тонн.

В июле сократилось также количество инспекций судов, проводимых СКЦ в рамках зерновой сделки. Если в июне за весь месяц было проведено 59 инспекций (среднее количество - 2 в день), то за период 1-14 июля - всего 11 инспекций (0,8 инспекции в день). При этом в июне проводились только инспекции идущих из Черного моря судов, ни одной инспекции судов, направляющихся на Украину, не состоялось.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

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