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Объем экспорта военной продукции РФ в Индию за пять лет превысил $13 млрд

Объем экспорта военной продукции РФ в Индию за пять лет превысил $13 млрд Совокупный показатель экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) в Индию за последние пять лет превысил $13 млрд.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 06:33
Объем экспорта военной продукции РФ в Индию за пять лет превысил $13 млрд

Совокупный показатель экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) в Индию за последние пять лет превысил $13 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии международной выставки Aero India 2023.

"Россия по-прежнему остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской ПВН в Индию превысил $13 млрд", - сказал он.

Шугаев отметил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ и Индии свободно от политической конъюнктуры.

"Отличительная особенность российско-индийского ВТС заключается в том, что оно носит плановый и долгосрочный характер. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает более шести десятилетий и является основой привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Наше взаимодействие в военно-технической сфере свободно от какой-либо политической конъюнктуры", - подчеркнул Д.Шугаев.

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Версия на азербайджанском языке Son beş il ərzində Rusiya Hindistana 13 milyard dollardan çox silah satıb

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