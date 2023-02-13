Объем экспорта военной продукции РФ в Индию за пять лет превысил $13 млрд

Совокупный показатель экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) в Индию за последние пять лет превысил $13 млрд.

Совокупный показатель экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) в Индию за последние пять лет превысил $13 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии международной выставки Aero India 2023.

"Россия по-прежнему остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской ПВН в Индию превысил $13 млрд", - сказал он.

Шугаев отметил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ и Индии свободно от политической конъюнктуры.

"Отличительная особенность российско-индийского ВТС заключается в том, что оно носит плановый и долгосрочный характер. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает более шести десятилетий и является основой привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Наше взаимодействие в военно-технической сфере свободно от какой-либо политической конъюнктуры", - подчеркнул Д.Шугаев.