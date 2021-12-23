Объем экспорта США вооружений сократился за год на 21%

Объем экспорта Соединенными Штатами вооружений по межгосударственным и частным контрактам сократился в 2021 финансовом году до 138 млрд долларов США.

Объем экспорта Соединенными Штатами вооружений по межгосударственным и частным контрактам сократился в 2021 финансовом году до 138 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные в среду Госдепартаментом США.

Согласно этой статистике, общая сумма одобренных Госдепартаментом межправительственных контактов на поставку вооружений в 2021 году составила 34,81 млрд долларов США. Сумма аналогичных контрактов в частном секторе при этом составила 103,4 млрд долларов США.

В 2020 финансовом году эти показатели равнялись 50,78 млрд долларов США и 124,3 млрд долларов США соответственно. Общая сумма, таким образом, составляла около 175 млрд долларов США, то есть произошло сокращение объемов экспорта примерно на 21%.