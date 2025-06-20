Объем добычи "КазМунайГаз" достиг 10,8 млн тонн с начала года

Объем добычи "КазМунайГаз" достиг 10,8 млн тонн с начала года

Объем добычи нефти казахской национальной нефтяной корпорации "КазМунайГаз" за 5 месяцев текущего года составил 10,8 млн тонн, что выше плана на 5% или 535 тыс. тонн.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу компании.

По итогам 5 месяцев объем добычи газа составил 4,76 млрд м³, что выше плана на 9%.

В 2024 году КМГ добыл 23,8 млн тонн нефти, что выше плана на 2% или 557 тыс. тонн.

"Основной акцент сфокусирован на поддержании добычи на зрелых месторождениях с внедрением новых технологий. За счет применения методов повышения нефтеотдачи в прошлом году удалось дополнительно добыть 418 тыс. тонн нефти", — сказал Асет Магауов, замглавы КМГ.

Напомним, объем добычи природного и попутного газа КМГ в 2024 году составил 9,55 млрд м³.