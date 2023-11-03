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Объекты США на Ближнем Востоке подверглись 28 атакам с 17 октября

Объекты США на Ближнем Востоке подверглись 28 атакам с 17 октября Военные объекты США в Ираке и Сирии подверглись 28 атакам с 17 октября.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 06:47
Объекты США на Ближнем Востоке подверглись 28 атакам с 17 октября

Военные объекты США в Ираке и Сирии подверглись 28 атакам с 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"С 26 октября произошли восемь атак: три в Ираке и пять в Сирии. Последняя из них случилась 31 октября в Сирии", - сказал он, уточнив, что общее число атак с 17 октября достигло 28.

"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы защитить наши силы. Я не стану подробно расписывать, как и когда мы можем ответить, но скажу, что сделаем это в то время и в том месте, которые сочтем подходящими", - добавил Райдер.

26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, Корпусу стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Yaxın Şərqdəki obyektləri oktyabrın 17-dən bəri 28 dəfə hücuma məruz qalıb

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