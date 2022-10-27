Обе палаты парламента Италии утвердили новое правительство Мелони

Верхняя палата (Сенат) итальянского парламента утвердила новое правительство во главе с Джорджей Мелони. За высказались 115 сенаторов, против 79, пять человек воздержались.

Верхняя палата (Сенат) итальянского парламента утвердила новое правительство во главе с Джорджей Мелони. За высказались 115 сенаторов, против 79, пять человек воздержались.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Аналогичная процедура накануне прошла в нижней палате, где правительству также было выражено доверие. В итоге в поддержку Мелони высказалось ожидаемое число парламентариев, входящих в правящую правоцентристскую коалицию в составе партии Мелони "Братья Италии" и партий "Лига" и "Вперед, Италия". В нынешнем созыве парламента на треть меньше представителей, чем в предыдущем (400 депутатов, 200 сенаторов).

Голосованию предшествовала программная речь Мелони, ставшей первой женщиной во главе итальянского правительства. В ней она указала основные приоритеты своего правительства в экономике и внешней политике, заверив в приверженности североатлантической линии и продолжении оказания помощи Украине. Выступая в Сенате, она также отметила, что мира в Украине нельзя достигнуть, ни капитулируя, ни проводя мирные манифестации на площадях.