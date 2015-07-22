Обаму призывают посетить Украину

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Бывший лидер демократического большинства в Сенате Том Дэшл призвал президента Барака Обаму посетить Украину, чтобы дать мощный сигнал о поддержке Соединенными Штатами этой страны.

Об этом передает Report со ссылкой на Голос Америки.

Т.Дэшл, который недавно вернулся из трехдневной поездки в Украину в качестве вице-председателя Национального демократического института, выразил свою позицию в статье в газете Politico, озаглавленной "Украина не может выжить самостоятельно".

"Есть пять конкретных действий, на которые США могут пойти, и которые могут действительно означать разницу между успехом и провалом в это критическое время. Во-первых, я считаю, что президент Барак Обама должен посетить Украину. Имея важное символическое значение на фоне борьбы и усилий украинцев по строительству своей демократической республики, такой визит стал бы мощным катализатором воодушевления и укрепления реформаторского руководства как в правительстве, так и в гражданском обществе", – пишет Дэшл.

Бывший сенатор-демократ также пишет, что украинские военнослужащие должны "получить возможность защищать себя". Он напомнил, что такие организации, как Атлантический совет и Институт Брукингса призвали оказать Украине военную помощь летального и нелетального характера объемом в 3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить "современным" оборонительным оружием для противодействия "современному" наступательному оружию России.