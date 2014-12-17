​Обаму принимали за официанта из-за расовых проблем

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в совместном с супругой Мишель Обамой интервью журналу People рассказал о расовых предрассудках в США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", по словам первого афроамериканца, ставшего президентом США, его неоднократно принимали за официанта или парковщика машин из-за цвета его кожи.

"С любым чернокожим профессионалом моего возраста случалось подобное - он выходит из ресторана и ожидает свою машину, и кто-то вручает ему собственные ключи от машины", - поделился Обама, добавив, что и с ним подобное случалось.

Мишель Обама добавила, что ее мужа однажды приняли за официанта. "Он надел смокинг на официальный ужин, и кто-то попросил его принести кофе", - сказала Обама.

Президент и его супруга заявили, что отношения между расами стали лучше, хотя и не идеальны. "Незначительные случаи раздражения, пренебрежения - это просто ничто по сравнению с тем, что испытало предыдущее поколение", - сказал Барак Обама.

"Одно дело, когда меня принимают за официанта на званом вечере, и совсем другое, когда моего сына принимают за грабителя и одевают на него наручники или делают с ним еще что похуже, когда он просто идет по улице и одет, как обычно одеваются тинейджеры", - сказал Обама.