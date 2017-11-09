Обаму отказались делать присяжным в суде

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Бывшего президента США Барака Обаму решили не брать в состав жюри присяжных в суде в Чикаго.
Как передает Report со ссылкой на CNN, экс-президент прибыл в здание суда Чикаго, чтобы пройти стандартное собеседование для того, чтобы стать присяжным.
В итоге он попал в группу заседателей, которую не вызвали для участия в суде, а потому Обама был освобождён от исполнения обязанностей в качестве одного из членов жюри.
По имеющейся информации, приход бывшего президента в суд вызвал ажиотаж среди присутствовавших. Другие кандидаты в состав жюри активно снимали его на камеры своих смартфонов, а некоторые даже брали автографы.
News DepartmentАвтор новости
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