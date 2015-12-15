 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лидеры мусульманской общины США призвали Обаму и Буша посетить мечеть

    Исполнительный директор Muslim Advocates: Лицо террора - это не лицо ислама

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры мусульманской общины США призвали президента Бараку Обаму и бывшего главу государства Джорджа Буша посетить мечеть, чтобы противостоять религиозной дискриминации в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Washington Post, об этом было заявлено на встрече религиозных лидеров США с президентом страны.

    По словам исполнительного директора "Muslim Advocates" Фарханы Хиры (Farhana Khera), было бы хорошо, если нынешний и бывший лидер США посетили мечеть.

    По ее словам, это стало бы серьезным мессиджем по поводу свободы религии. Она напомнила, что Д.Буш посетил мечеть 6 дней спустя терактов 11 сентября.

    "Лицо террора -  это не лицо ислама", - отметила Ф. Хира. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi