Лидеры мусульманской общины США призвали Обаму и Буша посетить мечеть

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры мусульманской общины США призвали президента Бараку Обаму и бывшего главу государства Джорджа Буша посетить мечеть, чтобы противостоять религиозной дискриминации в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Washington Post, об этом было заявлено на встрече религиозных лидеров США с президентом страны.

По словам исполнительного директора "Muslim Advocates" Фарханы Хиры (Farhana Khera), было бы хорошо, если нынешний и бывший лидер США посетили мечеть.

По ее словам, это стало бы серьезным мессиджем по поводу свободы религии. Она напомнила, что Д.Буш посетил мечеть 6 дней спустя терактов 11 сентября.

"Лицо террора - это не лицо ислама", - отметила Ф. Хира.