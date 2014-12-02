Обама запросил $293 млн на улучшение работы полиции

Эти деньги должны пойти на покупку 50 тысяч нательных камер для полицейских, а также на их дополнительное обучение, конечной целью которого должен стать рост доверия к полиции в обществе.
Оперативную группу по улучшению качества работы полиции возглавят комиссар полиции Филадельфии Чарльз Рэмзи и профессор университета Джорджа Мейсона, бывший заместитель генерального прокурора Лори Робинсон.
Как сообщил Белый дом, Обама в понедельник встретился с правозащитниками и чиновниками, чтобы обсудить реакцию властей США на произошедшее в Фергюсоне, информирует Report со ссылкой на BBC.
Решение суда присяжных не выдвигать обвинений против белого полицейского Даррена Уилсона, который в августе застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, спровоцировало акции протеста и беспорядки в Фергюсоне и других городах США.
News DepartmentАвтор новости
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