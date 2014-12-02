Обама запросил $293 млн на улучшение работы полиции

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама попросил Конгресс выделить 263 млн долларов из федерального бюджета на улучшение работы полиции на фоне событий в Фергюсоне.

Эти деньги должны пойти на покупку 50 тысяч нательных камер для полицейских, а также на их дополнительное обучение, конечной целью которого должен стать рост доверия к полиции в обществе.

Оперативную группу по улучшению качества работы полиции возглавят комиссар полиции Филадельфии Чарльз Рэмзи и профессор университета Джорджа Мейсона, бывший заместитель генерального прокурора Лори Робинсон.

Как сообщил Белый дом, Обама в понедельник встретился с правозащитниками и чиновниками, чтобы обсудить реакцию властей США на произошедшее в Фергюсоне, информирует Report со ссылкой на BBC.

Решение суда присяжных не выдвигать обвинений против белого полицейского Даррена Уилсона, который в августе застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, спровоцировало акции протеста и беспорядки в Фергюсоне и других городах США.