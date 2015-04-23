Обама выступит с заявлением по случаю годовщины массовых убийств армян

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступит с заявлением по случаю отмечаемого 24 апреля 100-летия с начала массовых убийств армян в Османской империи, заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц.

Вместе с тем, как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", Шульц вновь отказался от имени США признать события 1915 года геноцидом армян, в результате которого погибли 1,5 млн. человек.

"Я думаю, мы можем ожидать заявления президента об исторической значимости этой годовщины", - сказал он, когда его спросили, "считает ли лично Обама случившееся геноцидом".

По его словам, "Турция играет важную роль в признании фактов 1915 года". Он также подчеркнул, что США "будут призывать ее строить конструктивные отношения с современной Арменией".