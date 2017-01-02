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    Обама выступит с прощальной речью 10 января

    Я только начинаю писать свою речь

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступит с прощальным посланием 10 января.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    «Я только начинаю писать свою речь. Я рассматриваю ее как возможность сказать спасибо, отметить те направления, в которых страна стала лучше за последние восемь лет, а также высказать мысли о том, куда следует двигаться дальше», — цитирует Обаму пресс-служба.

    Инаугурация избранного в ноябре прошлого года президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

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