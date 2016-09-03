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    Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи с кончиной Каримова

    В это сложное время, когда скончался президент Ислам Каримов, СШA подтверждают свою поддержку народу Узбекистана

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи с кончиной лидера страны Ислама Каримова. Как передает Report, oб этом говорится в его кратком заявлении, распространенном сегодня Белым домом.

    "В это сложное время, когда скончался президент Ислам Каримов, Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народу Узбекистана", - отмечается в сообщении.

    По словам Обамы, Соединенные Штаты "сохраняют приверженность партнерству с Узбекистаном, его суверенитету, безопасности и будущему, основанному на соблюдении прав всех его граждан".

    Президент США напомнил, что не далее как на текущей неделе поздравлял Каримова и народ Узбекистана с 25-летием независимости страны. Теперь, по его словам, "Узбекистан начинает новую главу в своей истории".

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