Обама выдвинул кандидата на пост первого за полвека посла США на Кубе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама предложил назначить сотрудника американской дипмиссии в Гаване Джеффри Дилаурентиса первым за 55 лет послом на Кубе, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Проявленное Джеффом лидерство имело огромное значение на протяжении всего процесса нормализации отношений между Соединенными Штатами и Кубой, и назначение посла - очевидный шаг на пути к нормальным и более продуктивным отношениям между двумя странами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Назначение Дилаурентиса еще должно было одобрено Конгрессом США.

Отношения между Кубой и США стали улучшаться с декабря 2014 года. Тогда президент США Барак Обама обратился к конгрессу с предложением отменить эмбарго против Кубы и восстановить с ней отношения.

С тех пор страны открыли посольства и возобновили коммерческое авиасообщение. В марте этого года состоялся первый за последние 88 лет визит на остров американского президента.