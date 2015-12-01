​Обама встретится в Париже с Эрдоганом

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама встретится в Париже во вторник утром со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, для обсуждения недавнего инцидента с российским самолетом.

Как передает Report, ключевой внешнеполитический советник американского лидера в аппарате Белого дома Бен Родс сообщил об этом на пресс-брифинге, который проводился во французской столице и транслировался в Вашингтоне.

Родс также прокомментировал состоявшуюся ранее в Париже на полях климатического саммита двустороннюю встречу президентов России и США. По его словам, при обсуждении недавнего инцидента с российским самолетом, сбитым турецкими ВВС в Сирии, Обама "выразил сожаление по поводу гибели россиян", а также уверенность в том, что России и Турции необходимо "обеспечить деэскалацию и избежать шагов, чреватых риском" обострения ситуации. Как сказал Родс, это необходимо и во избежание "дальнейшего осложнения отношений" между Москвой и Анкарой, и "во имя того прогресса, который всем необходимо достичь для урегулирования ситуации в Сирии".

"Президент Обама проведет во вторник утром двустороннюю встречу с президентом Турции Эрдоганом", - сказал Родс, добавив, что не уверен, была ли эта встреча заранее запланирована. "Таким образом, он сможет продолжить данную дискуссию также и с президентом Турции", - добавил представитель Белого дома.