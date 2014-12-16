Обама: время крупных операций армии США за рубежом подходит к концу

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, выступая на военной базе в штате Нью-Джерси перед тремя тысячами военных, вернувшихся из Афганистана, заявил, что время крупных операций американской армии за рубежом прошло, сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Время развертывания крупных сухопутных сил, которые оказывают помощь в государственном строительстве за рубежом, подходит к концу. Наши военные будут компактнее. Но как Верховный главнокомандующий, я хочу быть уверенным, что вы готовы к выполнению всего круга задач, которые стоят перед вами. Мы будем по-прежнему обладать наиболее подготовленными, самое главное, наилучшим образом укомплектованными военной техникой за всю историю войсками, потому что мир по-прежнему будет взывать к вам", — обратился Обама к военным.

Военная миссия США и их союзников по НАТО в Афганистане официально завершилась 7 декабря. Альянс готовится вывести войска из этой страны до конца года. После этого в Афганистане должны остаться несколько тысяч американских военнослужащих для обучения афганских войск и полиции, которым предстоит полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране.