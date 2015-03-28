​Обама в разговоре с королем Саудовской Аравии поддержал операцию в Йемене

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом поддержал военную операцию в Йемене, подчеркнув, что стабильности в этой стране можно добиться только при помощи политического процесса, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Бернадетт Михан.

По ее словам, Обама в ходе общения отметил дружеские отношения между двумя странами. Он сообщил, что США поддерживают "действия, предпринимаемые Саудовской Аравией, членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и другими странами в ответ на запрос президента (Йемена Абд Раббо Мансура) Хади и в поддержку легитимного правительства Йемена". Собеседники также согласились с тем, что "общая цель - добиться прочной стабильности в Йемене через переговоры и политическое решение при содействии с ООН и привлечении всех стран - членов ССАГПЗ".