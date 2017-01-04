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    Обама в разговоре с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

    Он поприветствовал усилия турецкой стороны в содействии прекращению огня в Сирии

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления Белого дома.

    Обама провел телефонный разговор с Эрдоганом и выразил свои соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января.

    Кроме того, американский президент поприветствовал усилия турецкой стороны в содействии прекращению огня в Сирии, а также попыткам организовать диалог между властями Сирии и сирийской оппозицией.

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