Обама в разговоре с Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления Белого дома.

Обама провел телефонный разговор с Эрдоганом и выразил свои соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января.

Кроме того, американский президент поприветствовал усилия турецкой стороны в содействии прекращению огня в Сирии, а также попыткам организовать диалог между властями Сирии и сирийской оппозицией.