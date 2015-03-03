Обама увидел в убийстве Немцова признаки ухудшения российского климата

Баку. 3 марта. REPORT.AZ /Убийство Немцова свидетельствует о негативном состоянии гражданских свобод в России. Такое мнение высказал президент США Барак Обама, передает Report со ссылкой на РБК.

"Это [убийство Немцова] является показателем климата в России, где гражданское общество, независимые журналисты, люди, пытающиеся общаться в интернете, все больше чувствуют себя запуганными, ограниченными. У россиян есть возможность получать информацию только через контролируемые государством СМИ", – заявил Обама.

Американский лидер призвал президента России Владимира Путина к расследованию обстоятельств покушения на Немцова. "Я понятия не имею, что произошло. Что я знаю – так это то, что свобода СМИ, свобода собраний, свобода распространения информации, основные гражданские права и гражданские свободы в России сейчас находятся в гораздо худшем состоянии, чем четыре, пять или десять лет назад", – подчеркнул Обама.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен неизвестными в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком Москву. В политика выстрелили шесть раз, четыре пули попали в него. От полученных ранений Немцов скончался на месте.