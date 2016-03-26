​Обама: Участники саммита по ядерной безопасности обсудят борьбу с ИГ

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Участники саммита по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе, обсудят противостояние и ликвидацию террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Барак Обама в еженедельном обращении к нации.

"На следующей неделе мировые лидеры приедут в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности. Мы используем эту возможность, чтобы также обсудить наши общие усилия по борьбе с ИГ и удостовериться, что мир остается единым в усилиях по защите своих граждан", - сказал Обама.

С 31 марта по 1 апреля в Вашингтоне состоится саммит по ядерной безопасности. По данным организаторов, на него приедут представители и руководители более 50 стран и международных организаций.