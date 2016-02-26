Обама: У США нет иллюзий относительно перемирия в Сирии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил , что у США нет иллюзий относительно скорого прекращения огня в Сирии, но Вашингтон будет способствовать реализации перемирия, начало которого намечено на полночь пятницы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Американский президент также призвал прекратить боевые действия в Сирии и признал, что разногласия с Россией и Ираном по поводу судьбы президента Сирии Башара Асада сохраняются.

"Если оно (перемирие – ред.) будет реализовано, а это очень большое "если", прекращение боевых действий может сократить насилие, обеспечить больше пищи и помощи сирийцам, которые страдают и так нуждаются в них. Оно может спасти жизни людей. Потенциально оно может привести к переговорам о политическом урегулировании, которые помогут завершить гражданскую войну, чтобы все могли сосредоточиться на уничтожении ИГ", — заявил Обама.

По его словам, США уверены, что перемирие не наступит одномоментно. "Прекращение боевых действий, которое запланировано на полночь завтрашнего дня, — это потенциальный шаг к тому, чтобы покончить с хаосом. Даже в наилучших обстоятельствах мы не ожидаем, что насилие прекратится немедленно. Мы уверены, что боевые действия продолжатся, в частности, потому что не только ИГ, но и такие организации, как "Джебхат ан-Нусра", не являющиеся сторонами переговоров и враждебные США, продолжат сражаться", — сказал Обама.