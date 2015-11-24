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    ​Обама: Турция имеет право защищать свои территории и воздушное пространство

    Президент США отметил необходимость диалога между Турцией и Россией

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты получают данные об инциденте со сбитым Су-24, а также отметил необходимость диалога между Турцией и Россией.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC.

    «Мы по-прежнему получаем детали того, что произошло», — сказал он, комментируя инцидент.

    По словам Обамы, Турция, как и любая страна, имеет право защищать свои территории и воздушное пространство.

    «Это очень важно сейчас — убедиться в осуществлении диалога между Россией и Турцией, а также избежать любой эскалации», — отметил он.

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