​Обама: Турция имеет право защищать свои территории и воздушное пространство

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты получают данные об инциденте со сбитым Су-24, а также отметил необходимость диалога между Турцией и Россией.

Как передает Report, об этом сообщает ABC.

«Мы по-прежнему получаем детали того, что произошло», — сказал он, комментируя инцидент.

По словам Обамы, Турция, как и любая страна, имеет право защищать свои территории и воздушное пространство.

«Это очень важно сейчас — убедиться в осуществлении диалога между Россией и Турцией, а также избежать любой эскалации», — отметил он.