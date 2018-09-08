Обама: Трампу выгодно, чтобы американцы оставались злобными и запуганными

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп наживается на обидах и страхе американцев, в его интересах, чтобы граждане оставались озлобленными.

Как передает Report, об этом заявил экс-глава Белого дома Барак Обама.

"Это началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами", — сказал Обама, выступая в университете штата Иллинойс.

По его словам, находящимся у власти людям выгодно, чтобы американцы оставались "разделёнными и злобными".