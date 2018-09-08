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    Обама: Трампу выгодно, чтобы американцы оставались злобными и запуганными

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп наживается на обидах и страхе американцев, в его интересах, чтобы граждане оставались озлобленными. 

    Как передает Report, об этом заявил экс-глава Белого дома Барак Обама.

    "Это началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами", — сказал Обама, выступая в университете штата Иллинойс.

    По его словам, находящимся у власти людям выгодно, чтобы американцы оставались "разделёнными и злобными".

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